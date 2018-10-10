В Уфе ко Дню республики открыли новый сквер
В минувший вторник, 9 октября, в Уфе торжественно открыли новый сквер. Новая зона отдыха для горожан появилась в микрорайоне Инорс, сообщает пресс-служба уфимской мэрии.
На церемонии открытия присутствовали помимо чиновников администрации Калининского района и депутатов горсовета простые жители микрорайона. Именно для них и возводился этот сквер аж с 2016 года.
- Здесь была продела огромная работа по благоустройству. Уверен, что сквер будет востребован горожанами. Сейчас самое главное – сохранить и дальше развивать эту территорию, - заявил глава администрации района Сергей Кожевников на церемонии открытия.
Символом сквера стала скульптура орла. Автором «арт-объекта», как назвали его в уфимской мэрии, стал скульптор Гербарт Калимуллин.