2018-10-10T06:47:45+03:00
Общество

Стало известно какая погода ждет жителей Башкирии в День республики

После небольшого перерыва в регион вновь пришли дожди
Павел КРАЙНОВ
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Фото: Рустем АхуновФото: Рустем Ахунов
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По данным Башгидрометцентра в ближайшие дни в республику вновь придет дождливая погода. Так, сегодня, 10 октября, ожидается переменная облачность, местами небольшой дождь. Температура воздуха днем +9º, +14º. Прогнозируется юго-западный ветер от 7 до 12 метров в секунду.

В предстоящий четверг, 11 октября, в республике пройдут небольшие дожди. Напомним, согласно распоряжению минтруда Башкирии, этот день является нерабочим праздничным – жители отмечают День республики. Температура воздуха в ночь на четверг опустится до +1º, +6º, днем – до +5, +10º. Синоптики обещают западный и северо-западный ветер, местами до сильного. В южных районах Башкирии осадков не ожидается.

В пятницу, 12 октября, прогнозируются дожди, местами с мокрым снегом. Ветер северо-западный, умеренный с порывами до сильного. Ночью столбики термометра покажут от -2º до +3º. Днем воздух прогреется до 0º, +5º.

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