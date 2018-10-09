2018-10-09T20:08:13+03:00
Происшествия

В Уфе бывший уголовник проник в детскую больницу и украл оборудование

Мужчина хотел заработать новые кроссовки, но план провалился
Эльвина АПАРИНА
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фото: Рустем АХУНОВфото: Рустем АХУНОВ
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В Уфе полицейские задержали 28-летнего вора, который проник в детскую больницу и украл оттуда оборудование – системный блок, который был необходим для работы рентгена. Об этом сообщает телеканал «Вся Уфа».

Далеко ему уйти не удалось – уже через некоторое время бывший уголовник был задержан. Он признался, что, будучи пьяным, решил проникнуть в больницу. Для этого он отжал окно и вытащил процессор. Так он хотел заработать на новые кроссовки. Сейчас признал свою вину и раскаивается.

Оборудование вернули в медучреждение. В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело о краже.

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