В Башкирии уехал на работу и пропал 32-летний Ильдар Халитов

СЕГОДНЯ 19:52 2018-10-09T19:53:19+03:00

Мужчина уже больше суток не выходит на связь

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В Стерлитамаке и Салавате волонтеры разыскивают 32-летнего Ильдара Халитова. Мужчина 8 октября в шесть утра выехал из Стерлитамака в Салават и пропал. Известно, что на работу он не явился, телефон недоступен.

Был на своем личном автомобиле марки «Форд Фокус» с гос. номером У790ОА 102.

Приметы: рост 175 см, худощавый, волосы темные,

глазасеро-голубые.

Был одет в черную куртку с капюшоном, синие джинсы, черные с белыми полосками кроссовки.

Просим всех, кто обладает какой-либо информацией, сообщить по телефону: 89871060601 или 02.