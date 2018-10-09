В Башкирии прекращены поиски пропавшего четвероклассника

СЕГОДНЯ 21:44 2018-10-09T21:49:39+03:00

Он не первый раз убегает из дома

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Благополучно завершились поиски четвероклассника в Баймаке, который сегодня, 8 октября, вышел из дома в шесть утра и пропал. В школе ребенок не появлялся – к тому же он учится во вторую смену. Его обеспокоенная мама немедленно разместила информацию в социальные сети. Неравнодушные жители вышли на прочес местности – школьника нигде не было.

Лишь ближе к вечеру пришли радостные новости – мальчика нашли живым.

- Всем большое спасибо! Он нашелся, с ним все хорошо. Спасибо всем, кто помогал в поисках и делал все необходимое. У каждого может случится такая ситуация, дай Бог чтобы всем так помогали, и никто не оставался в стороне, спасибо дружному Баймаку, - написали родственники.

Оказывается, ребенок был обнаружен на чердаке соседнего дома. Что он там делал и от кого прятался – неизвестно.

Также родные сообщили, что он не в первый раз убегает из дома, мама и к психологу уже обращалась. Скорее всего, помощь специалиста понадобится вновь.