2018-10-09T17:40:00+03:00
Происшествия

Из ТЦ «Простор» в Уфе эвакуировали 600 человек

В ТЦ произошло задымление
Эльвина АПАРИНА
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фото: МЧС по РБфото: МЧС по РБ
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Сегодня вечером, 9 октября, из торгового центра «Простор», что расположен в микрорайоне Сипайлово, эвакуировали 600 человек, из которых 200 – дети. Здесь произошло задымление.

В МЧС информация о ЧП поступила в 18:10, диспетчеру сообщили, что на четвертом этаже здания появился запах дыма. На место оперативно выехали все необходимые службы: пожарные, полицейские и скорая помощь.

- По прибытию к месту вызова внешних признаков горения не обнаружено, разведкой установлено, что источник задымления без горения – ремни двигателя вентиляции. Тушение не производилось. Силам и средствам дан отбой с места, – сообщили в пресс-службе МЧС республики.

Винциденте никто не пострадал.

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