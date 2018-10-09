Стало известно, когда в Башкирии отменят вторую смену

СЕГОДНЯ 17:13 2018-10-09T17:13:41+03:00

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Рустэм Хамитов заявил, что к 2024-2025 году в школах Башкории не должно остаться второй смены. Для того, чтобы решить эту задачу, будет продолжено интенсивное строительство школ. Только в этом году будут сданы три школы - в Стерлитамаке, Бакалинском и Караидельском районах.

– В следующем году в республике будут построены не менее 10-15 школ, в том числе совмещённых с детскими садами. Кроме того, планируется строительство и в 2020-2021 годах, – сказал Глава региона. – Наша республика – сильный субъект Российской Федерации. Мы можем позволить себе масштабные траты на то, чтобы приводить в порядок систему образования. У нас ещё есть долги перед системой образования. Конечно же, мы должны справиться с этими вызовами.

Отметим, что помимо строительства школ в регионе продолжается программа по детским садам и яслям.

–В ближайшие несколько лет самые острые проблемы будут сняты, а к 2024 году в целом нормализуется ситуация по школьному обучению в одну смену. Это точно будет реализовано, – подчеркнул Хамитов.