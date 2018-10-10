В Уфе за сутки сбили троих детей

СЕГОДНЯ 07:31 2018-10-10T07:31:58+03:00

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В столице Башкирии в минувший понедельник, 8 октября, произошло три ДТП с участием пешеходов. Все пешие участники движения являются несовершеннолетними.

Так, на проспекте Октября 35-летняя автоледи сбила 16-летнюю девушку, которая переходила проезжую часть в неустановленном месте. Со слов автомобилистки известно, что школьница резко выскочила из-за стоящей машины, в результате чего произошел наезд.

Второе ДТП произошло в Черниковке. На улице Первомайской 28-летний уфимец за рулем «Хэнде Портер» сбил 10-летнюю девочку. Она шла по пешеходному переходу без сопровождения взрослых. Оба пешехода были отпущены домой после оказания медпомощи.

Меньше всего повезло третьему – 15-летний школьник после наезда на него еще неустановленного водителя на улице Мингажева попал в больницу с ушибами.