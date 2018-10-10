2018-10-10T07:31:58+03:00
Происшествия

В Уфе за сутки сбили троих детей

Все ДТП произошли в разных районах города
Эльвина АПАРИНА
Поделиться:
фото: отдел ГИБДД по Уфефото: отдел ГИБДД по Уфе
Изменить размер текста:

В столице Башкирии в минувший понедельник, 8 октября, произошло три ДТП с участием пешеходов. Все пешие участники движения являются несовершеннолетними.

Так, на проспекте Октября 35-летняя автоледи сбила 16-летнюю девушку, которая переходила проезжую часть в неустановленном месте. Со слов автомобилистки известно, что школьница резко выскочила из-за стоящей машины, в результате чего произошел наезд.

Второе ДТП произошло в Черниковке. На улице Первомайской 28-летний уфимец за рулем «Хэнде Портер» сбил 10-летнюю девочку. Она шла по пешеходному переходу без сопровождения взрослых. Оба пешехода были отпущены домой после оказания медпомощи.

Меньше всего повезло третьему – 15-летний школьник после наезда на него еще неустановленного водителя на улице Мингажева попал в больницу с ушибами.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Рустэм Хамитов: Мэр должен быть устойчив морально и психически
В Башкирии пожилая женщина попала под колеса грузовика
О, счастливчик: уфимец выиграл в лотерею миллион рублей
Банк УРАЛСИБ улучшил условия рефинансирования ипотеки
Уфимец продавал наркотики за криптовалюту
Уфимцев приглашают на ярмарки выходного дня
В Башкирии чиновницу оштрафовали за игнорирование обращения гражданина
В Башкирии заблокировали 65 сайтов с экстремистскими материалами
Житель Башкирии выстрелил в росгвардейца и порезал его
Жителя Башкирии осудили за торговлю фальшивыми документами
В Уфе ко Дню республики открыли новый сквер
Стало известно какая погода ждет жителей Башкирии в День республики
В Башкирии воришка попытался ограбить пивной ларек
В Башкирии прекращены поиски пропавшего четвероклассника
В Уфе бывший уголовник проник в детскую больницу и украл оборудование
В Башкирии уехал на работу и пропал 32-летний Ильдар Халитов
В Башкирии экс-полицейский получил условный срок за торговлю адресами усопших ритуальщикам
С сыном все в порядке: отец пропавшего 11-летнего Эрнеста Сагитова рассказал о жизни мальчика
Из ТЦ «Простор» в Уфе эвакуировали 600 человек
Стало известно, когда в Башкирии окончательно отменят вторую смену
Полицейские Башкирии нашли 17 украденных лошадей
«Школа номер один»: в Уфе после ремонта на 475 млн рублей открылся лицей №1
С начала купального сезона в Башкирии утонули 63 человека
«Заимствования не было»: минобразования Башкирии прокомментировала обвинения в плагиате
Ко Дню республики в Уфе появился новый арт-объект