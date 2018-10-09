С сыном все в порядке: отец пропавшего 11-летнего Эрнеста Сагитова рассказал о жизни мальчика

СЕГОДНЯ 18:30 2018-10-09T18:30:28+03:00

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Нашумевшая история с бесследным исчезновением 11-летнего жителя Башкирии Эрнеста Сагитова получила неожиданное продолжение. Напомним, по версии матери ребенка, Альфии Абдуллиной, 13июня ее бывший супруг забрал сына, и почти пять месяцев о мальчике нет никаких вестей. В отчаянии женщина несколько раз обращалась в полицию, но результатов это не принесло.

Согласно решению Верховного суда Башкирии ребенок должен проживать с матерью. Однако отец Эрнеста игнорирует это решение и, по мнению самой Альфии Абдуллиной, насильно удерживает ребенка. По словам безутешной матери, сын практически два месяца не ходит в школу.

- Я писала письмо в министерство образования. Мне ответили, что Эрнест не числится ни в одной школе Башкирии. Это значит, что его права ущемляются, - говорит Альфия.

Накануне отец ребенка Алмаз Сагитов прислал корреспондентам Башкирского спутникового телевидения видеозапись, где он заявляет – у Эрнеста все хорошо.

-Я тебя удерживаю? – Нет, ты меня не удерживаешь, отвечает мальчик. – С сыном все в порядке. Он взрослый парень, формируется его круг общения сейчас. Эрнест учится в хорошей частной школе, занимается спортом, - заявил мужчина Башкирскому спутниковому телевидению.

«Комсомольская правда-Уфа» продолжает следить за развитием событий.