«Школа номер один»: в Уфе после ремонта на 475 млн рублей открылся лицей №1

СЕГОДНЯ 15:48 2018-10-09T15:48:33+03:00

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Сегодня, 9 октября, в Уфе торжественно открыли лицей №1. Он входит в перечень юбилейных объектов к 100-летию республики. Чтобы поздравить учеников, их родителей и педагогический состав школы прибыли Рустэм Хамитов, Гульназ Шафикова, Салават Хусаинов.

- Школа известна, знаменита, она действительно номер один. Хотелось бы, чтобы вы всегда были первыми, и так оставалось на долгие-долгие годы. Из этих стен вышли известные люди и те, кто, может быть, не так широко известен, но очень много сделал для нашей республики. Хочу сказать, что эта традиция готовить серьёзных, сильных, умных людей для Башкортостана, нашей страны как раз и будет являться основой деятельности лицея, – отметил в своем приветствии глава республики.

фото: мэрия Уфы

Обновленный лицей рассчитан на 775 мест, это в два раза больше, чем до реконструкции. В 2018-2019 учебном году все ученики здесь будут обучаться в первую смену. Здесь новый спортивный и актовый залы, столовая, медпункт и кабинеты. Обустроен двор.

Отметим, что лицей № 1 ведет свою историю с 1920 года и по праву славится замечательными результатами своей работы. Эту школу окончил в свое время Юрий Шевчук.