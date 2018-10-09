В Башкирии экс-полицейский получил условный срок за торговлю адресами усопших ритуальщикам

СЕГОДНЯ 19:30 2018-10-09T19:30:39+03:00

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На днях суд вынес решение по делу 43-летнего экс-полицейского. Он признан виновным по статье 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки за незаконные действия).

По версии следствия, обвиняемый работал оперативным дежурным в Ишимбайском отделе полиции. С мая 2016 по август 2017 года бывший страж порядка «продавал» адреса усопших директору ритуального салона «Память».

Директор похоронного бюро перечислял со своей банковской карты на банковскую карту информатора денежные средства из расчета 1000 рублей за одно сообщение. Таким образом, за полтора года мужчина заработал 49 500 рублей.

- Подсудимый вину признал в полном объеме и раскаялся в содеянном, - сообщили в следкоме по РБ.

Суд назначил ему три года лишения свободы условно, а также штраф в двукратном размере взятки на общую сумму 99 тысяч рублей.