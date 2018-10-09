Полицейские Башкирии нашли 17 украденных лошадей

СЕГОДНЯ 16:31 2018-10-09T16:31:53+03:00

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Полицейские Абзелиловского района раскрыли кражу 17 лошадей. Они обнаружили их в Челябинской области.

Ворами животных с выпаса оказались56-летний житель Абзелиловского района и 51-летний житель соседней Челябинской области. Оба они признались в содеянном.

Оказалось, что они угнали лошадей в другой регион, чтобы там их продать. Часть животных они успели продать, а другую часть – нет.

- По факту кражи возбуждено уголовное дело по статье «Кража». В настоящее время пока не установлено местонахождение одной из 17 лошадей, остальных полицейские обнаружили и передали законным владельцам, - сообщили в пресс-службе МВД по Башкирии.