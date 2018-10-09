2018-10-09T16:31:53+03:00
Происшествия

Полицейские Башкирии нашли 17 украденных лошадей

Животных обнаружили в Челябинской области
Эльвина АПАРИНА
Поделиться:
фото: Андрей КУЗЬМИНфото: Андрей КУЗЬМИН
Изменить размер текста:

Полицейские Абзелиловского района раскрыли кражу 17 лошадей. Они обнаружили их в Челябинской области.

Ворами животных с выпаса оказались56-летний житель Абзелиловского района и 51-летний житель соседней Челябинской области. Оба они признались в содеянном.

Оказалось, что они угнали лошадей в другой регион, чтобы там их продать. Часть животных они успели продать, а другую часть – нет.

- По факту кражи возбуждено уголовное дело по статье «Кража». В настоящее время пока не установлено местонахождение одной из 17 лошадей, остальных полицейские обнаружили и передали законным владельцам, - сообщили в пресс-службе МВД по Башкирии.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Стало известно, когда в Башкирии отменят вторую смену
«Школа номер один»: в Уфе после ремонта на 475 млн рублей открылся лицей №1
С начала купального сезона в Башкирии утонули 63 человека
«Заимствования не было»: минобразования Башкирии прокомментировала обвинения в плагиате
Ко Дню республики в Уфе появился новый арт-объект
Коммунальщики Уфы рассказали о «заглушках» на канализацию для должников
Сотрудница сотового салона в Башкирии сливала переговоры абонента ее ревнивому мужу
В Уфе в жилом доме обвалился потолок
В Башкирии осудят нерадивую мать, оставившую без присмотра своих детей на 4 дня
Из уфимской многоэтажки во время пожара эвакуировали 20 человек
В Башкирии легковушка слетела в реку, погиб молодой водитель
В Уфе парень нокаутировал подругу бывшей девушки, чтобы та не мешала им мириться
В Уфе экс-председатель ЖСК «Дуслык» строя отправится за решетку за мошенничество
Следователи Башкирии проверят факт обнаружения тела 29-летней женщины
В Башкирии прекращены поиски 30-летней Альбины Дергачевой
Жителей Кумертау напугали огромные слизни
На уфимку с собакой упало дерево
В мэрии Уфы прокомментировали укладку асфальта в лужи
В вузах Башкирии снизилось количество новых студентов
В Башкирии осудили мошенника, укравшего 300 миллионов рублей
Уфимский аэропорт может получить новое название
В Башкирии при загадочных обстоятельствах пропал 32-летний Ильдар Саетгареев
В Башкирии разыскивают 88-летнюю Хализу Еникееву
В Уфе упавшее от ветра дерево придавило женщину и ее собаку
В Башкирии ураганный ветер снес крышу гимназии и военкомата