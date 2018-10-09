«Заимствования не было»: минобразования Башкирии прокомментировала обвинения в плагиате

СЕГОДНЯ 14:24 2018-10-09T14:25:19+03:00

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Второй за столь короткое время нашумевший случай, произошедший с министром образования Башкирии, получил продолжение. Гульназ Шафикова свою вину не признала, когда ее обвинили в плагиате, сообщает издание «ГорОбзор.ру».

- Текст, опубликованный на странице Министра образования «ВКонтакте» был передан министру от другого источника. Текст, на который указывает в своем сообщении Е.Садыкова в Фейсбуке не копировался, т.е заимствования не было. Между тем, авторство должно быть подтверждено в порядке установленном гражданским законодательством, - прокомментировала министр изданию.

Напомним, что речь идет о «краденых» текстах Гульназ у журналистки Елены Садыковой на тему психологии. Елена обвинила чиновницу в том, что она скопировала ее тексты, выложила себе на стену во «Вконтакте» и не указала источник. После того, как журналистка попросила Шафикову указать источник, та удалила свою страницу, ничего не ответив девушке.