2018-10-09T14:25:19+03:00
Общество

«Заимствования не было»: минобразования Башкирии прокомментировала обвинения в плагиате

Гульназ Шафикова отметила, что взяла текст из другого источника
Эльвина АПАРИНА
Поделиться:
фото из открытых источниковфото из открытых источников
Изменить размер текста:

Второй за столь короткое время нашумевший случай, произошедший с министром образования Башкирии, получил продолжение. Гульназ Шафикова свою вину не признала, когда ее обвинили в плагиате, сообщает издание «ГорОбзор.ру».

- Текст, опубликованный на странице Министра образования «ВКонтакте» был передан министру от другого источника. Текст, на который указывает в своем сообщении Е.Садыкова в Фейсбуке не копировался, т.е заимствования не было. Между тем, авторство должно быть подтверждено в порядке установленном гражданским законодательством, - прокомментировала министр изданию.

Напомним, что речь идет о «краденых» текстах Гульназ у журналистки Елены Садыковой на тему психологии. Елена обвинила чиновницу в том, что она скопировала ее тексты, выложила себе на стену во «Вконтакте» и не указала источник. После того, как журналистка попросила Шафикову указать источник, та удалила свою страницу, ничего не ответив девушке.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Ко Дню республики в Уфе появился новый арт-объект
Коммунальщики Уфы рассказали о «заглушках» на канализацию для должников
Сотрудница сотового салона в Башкирии сливала переговоры абонента ее ревнивому мужу
В Уфе в жилом доме обвалился потолок
В Башкирии осудят нерадивую мать, оставившую без присмотра своих детей на 4 дня
Из уфимской многоэтажки во время пожара эвакуировали 20 человек
В Башкирии легковушка слетела в реку, погиб молодой водитель
В Уфе парень нокаутировал подругу бывшей девушки, чтобы та не мешала им мириться
В Уфе экс-председатель ЖСК «Дуслык» строя отправится за решетку за мошенничество
Следователи Башкирии проверят факт обнаружения тела 29-летней женщины
В Башкирии прекращены поиски 30-летней Альбины Дергачевой
Жителей Кумертау напугали огромные слизни
На уфимку с собакой упало дерево
В мэрии Уфы прокомментировали укладку асфальта в лужи
В вузах Башкирии снизилось количество новых студентов
В Башкирии осудили мошенника, укравшего 300 миллионов рублей
Уфимский аэропорт может получить новое название
В Башкирии при загадочных обстоятельствах пропал 32-летний Ильдар Саетгареев
В Башкирии разыскивают 88-летнюю Хализу Еникееву
В Уфе упавшее от ветра дерево придавило женщину и ее собаку
В Башкирии ураганный ветер снес крышу гимназии и военкомата