С начала купального сезона в Башкирии утонули 63 человека

СЕГОДНЯ 15:09 2018-10-09T15:09:59+03:00

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В республике с начала купального сезона утонули 63 человека, четверо их них – дети, рассказали в пресс-службе правительства Башкирии.

Это на семь человек меньше, чем в прошлом году. Детей в этом году утонуло тоже меньше, ведь в том году водоемы унесли жизни восьмерых детей.

Почти круглосуточно на пляжах дежурили спасатели, благодаря которым спасли 167 человек.

Причины банальны – купание в состоянии алкогольного опьянения и оставление детей без присмотра на водоемах. Напомним, что в начале лета 2018 года на Теплом озере в Уфе трагически погиб девятилетний мальчик. Ребенок утонул, пока его родители устраивали пикник на берегу водоема. Тело школьника удалось найти только через сутки.