Ко Дню республики в Уфе появился новый арт-объект

СЕГОДНЯ 13:47 2018-10-09T13:47:33+03:00

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В столице Башкирии в преддверии Дня республики появился новый арт-объект – на этот раз граффити на фасаде лайфстайл-центра. Рисунок в виде куницы стал результатом проекта Общероссийского народного фронта «С чего начинается Родина». Нарисовал ее известный уфимский художник Олегом Кайбышев.

Отметим, что граффити очень популярны в Уфе, особенно в микрорайоне Сипайлово. На стенах многэтажки можно увидеть портреты маршала Георгия Жукова, Юрия Гагарина, снайперши Натальи Ковшовой.

Также недавно на улице Комарова, что в Черниковке, появилось граффити в спортивном стиле с надписью «Встретимся на футболе».