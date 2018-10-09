Ко Дню республики в Уфе появился новый арт-объект
Огромная куница расположилась возле ТЦ «Башкирия»
фото: администрация Уфы
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В столице Башкирии в преддверии Дня республики появился новый арт-объект – на этот раз граффити на фасаде лайфстайл-центра. Рисунок в виде куницы стал результатом проекта Общероссийского народного фронта «С чего начинается Родина». Нарисовал ее известный уфимский художник Олегом Кайбышев.
Отметим, что граффити очень популярны в Уфе, особенно в микрорайоне Сипайлово. На стенах многэтажки можно увидеть портреты маршала Георгия Жукова, Юрия Гагарина, снайперши Натальи Ковшовой.
Также недавно на улице Комарова, что в Черниковке, появилось граффити в спортивном стиле с надписью «Встретимся на футболе».