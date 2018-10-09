Сотрудница сотового салона в Башкирии сливала переговоры абонента ее ревнивому мужу

СЕГОДНЯ 12:52 2018-10-09T12:52:57+03:00

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В Белорецке наказали 23-летнюю сотрудницу сотового салона по статье 138 УК РФ (нарушение тайны телефонных переговоров и иных сообщений граждан, совершенное с использованием своего служебного положения). Оказывается, девушка сливала переговоры абонента.

Следователи выяснили, что в апреле текущего года к ней обратилась бывшая коллега и попросила предоставить детализацию телефонных разговоров одной девушки, которую муж подозревает в неверности. Подозреваемая загрузила детализацию нужного номера, сфотографировала ее на телефон и отправила фотографии через приложение «WhatsApp» бывшей коллеге. Но фото потом оказались у владельца номера, и та обратилась с жалобой в сотовую компанию.

Девушку приговорили к судебному штрафу в размере семи тысяч рублей.