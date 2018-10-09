2018-10-09T13:06:10+03:00
Недвижимость

Коммунальщики Уфы рассказали о «заглушках» на канализацию для должников

Руководитель УЖХ города пояснил, кому из жильцов могут перекрыть водоотведение
Павел КРАЙНОВ
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Фото: Павел КрайновФото: Павел КрайновФото: Павел КРАЙНОВ
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Сегодня, 9 октября, в пресс-центре «Комсомольской правды-Уфа» состоялся круглый стол на тему: «Рост долга за коммунальные услуги из-за неплатежей населения». В обсуждении наболевшего вопроса приняли участие представитель МУП ЕРКЦ и ресурсоснабжающие организации, а также исполняющий обязанности мэра Уфы Салават Хусаинов. О новых методах работы с просроченной задолженностью по коммунальным услугам рассказал директор УЖХ Уфы Раиль Мирхайдаров.

-Недавно мы получили новое оборудование, которое позволяет частично перекрывать канализацию в квартирах злостных неплательщиков. Специалисты могут установить специальные «заглушки» не попадая в квартиру к должнику. Таким образом, все жидкие отходы жизнедеятельности будут сливаться, как положено. В свою очередь все твердые останутся. Надеемся, что данные меры воздействия убедят неплательщиков рассчитаться по долгам, - заявил чиновник.

Напомним, объявления о том, что злостным неплательщикам могут перекрыть канализацию, появились несколько месяцев назад. Большинство уфимцев не восприняли всерьез.

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