В Башкирии осудят нерадивую мать, оставившую без присмотра своих детей на 4 дня
В Аургазинском районе возбудили уголовное дело в отношении многодетной матери, не заботившейся о детях. Выяснилось, что многодетная неработающая женщина поселилась в заброшенном доме в деревне Наумкино. Мать троих детей к тому же выпивала и вела разгульный образ жизни – малыши от двух до восьми лет были вынуждены жить в антисанитарных условиях и недоедали.
А в сентябре текущего года она и вовсе ушла из дома, оставив малышей одних. В течение четырех дней ребята были одни в полуразрушенном строении. Пару раз к ним «заглянула» бабушка и оставила еду. Позднее она сообщила об этом в прокуратуру.
- Дети были доставлены в медицинское учреждение, где их обследовали специалисты. Их мать была возвращена домой сотрудниками полиции, - сообщили в прокуратуре.
В отношении «матери-кукушки» возбуждено уголовное дело по ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних).
На данный момент двое старших детей находятся в социально-реабилитационном центре, а младший сын в медицинском учреждении.