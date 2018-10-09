В Башкирии легковушка слетела в реку, погиб молодой водитель

СЕГОДНЯ 10:23 2018-10-09T11:23:32+03:00

Мужчина не смог выбраться из автомобиля

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Смертельная авария произошла вчера вечером, 8 октября, недалеко от деревни Бала-Четырман, что в Федоровском районе Башкирии.

Согласно сообщению пресс-службы республиканского ГИБДД, автомобиль ВАЗ-2115, за рулем которого находился молодой 26-летний парень из Стерлитамакского района, не справился с управлением, двигаясь по грунтовой дороге.

К большему сожалению, водитель не сумел выбраться из своего автомобиля и скончался на месте происшествия.

Всего за минувшие сутки на дорогах республики произошло 13 аварий, в которых один человек погиб и 15 получили травмы.