В Башкирии легковушка слетела в реку, погиб молодой водитель
Мужчина не смог выбраться из автомобиля
фото: УГИБДД по РБ
Изменить размер текста:
Смертельная авария произошла вчера вечером, 8 октября, недалеко от деревни Бала-Четырман, что в Федоровском районе Башкирии.
Согласно сообщению пресс-службы республиканского ГИБДД, автомобиль ВАЗ-2115, за рулем которого находился молодой 26-летний парень из Стерлитамакского района, не справился с управлением, двигаясь по грунтовой дороге.
К большему сожалению, водитель не сумел выбраться из своего автомобиля и скончался на месте происшествия.
Всего за минувшие сутки на дорогах республики произошло 13 аварий, в которых один человек погиб и 15 получили травмы.