В Уфе парень нокаутировал подругу бывшей девушки, чтобы та не мешала им мириться
В середине сентября в одном из торгово-развлекательных центров Уфы произошло ЧП – парень с размаху ударил девушку, после чего она упала на пол. Видеозапись быстро распространилась по социальным сетям.
Оказалось, что молодой человек приехал к своей бывшей девушке, купил ей одну розочку и планировал вернуть ее обратно. Но его пассия отказала ему и не стала с ним разговаривать, настойчивый романтик не давал ей проходу, тогда за нее решила вступиться подруга. Злоумышленник быстро нашел выход, чтобы она ему «не мешала» и нокаутировал ее. Молодой человек ударил ее по лицу, после чего та упала. На этом разъяренный уфимец не остановился и нанес ей удар ногой с размаху. Вряд ли после содеянного любимая решилась на примирение.
Судя по всему, пострадавшая не стала заявлять об этом в полицию.
В Уфе парень нокаутировал подругу бывшей девушки, чтобы та не мешала мириться.