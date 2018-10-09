В Уфе парень нокаутировал подругу бывшей девушки, чтобы та не мешала им мириться

СЕГОДНЯ 09:46 2018-10-09T09:46:42+03:00

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В середине сентября в одном из торгово-развлекательных центров Уфы произошло ЧП – парень с размаху ударил девушку, после чего она упала на пол. Видеозапись быстро распространилась по социальным сетям.

Оказалось, что молодой человек приехал к своей бывшей девушке, купил ей одну розочку и планировал вернуть ее обратно. Но его пассия отказала ему и не стала с ним разговаривать, настойчивый романтик не давал ей проходу, тогда за нее решила вступиться подруга. Злоумышленник быстро нашел выход, чтобы она ему «не мешала» и нокаутировал ее. Молодой человек ударил ее по лицу, после чего та упала. На этом разъяренный уфимец не остановился и нанес ей удар ногой с размаху. Вряд ли после содеянного любимая решилась на примирение.

Судя по всему, пострадавшая не стала заявлять об этом в полицию.