2018-10-09T07:30:26+03:00
Происшествия

На уфимку с собакой упало дерево

Серьезных травм женщина не получила
Рустем АХУНОВ
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В Черниковке на уфимку с собакой упало деревоВ Черниковке на уфимку с собакой упало дерево
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Сильный ветер повалил дерево на уфимку, которая гуляла с собакой в Черниковке.

По данным Управления гражданской защиты, сигнал о случившемся поступил на пульт диспетчера в минувший понедельник в 18:44 по местному времени. Оказалось, что сильный ветер уронил дерево прямо на дорожку, по которой проходила женщина с собакой.

- По предварительной информации, уфимка получила незначительные травмы – от госпитализации она отказалась. Домашнее животное хозяйка увезла в ветеринарную клинику, - сообщили спасатели.

На место выехали аварийные службы. Сегодня рабочие будут распиливать и убирать упавшее дерево.

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