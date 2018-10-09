В мэрии Уфы прокомментировали укладку асфальта в лужи

СЕГОДНЯ 07:18 2018-10-09T07:18:18+03:00

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Врио мэра Уфы Салават Хусаинов прокомментировал видеоролик, в котором сотрудники ЖЭУ укладывают асфальт прямо в лужи.

Примечательно, что на месте находилась начальник ЖЭУ. По словам автора видео, женщина объяснилась тем, что асфальт, который укладывают в лужи она «украла» с другого объекта.

- Да, есть технология укладки литого асфальта. Но там перед этим высушивают старый асфальт и новый укладывают. Коллеги, соблюдайте технологии работы. Если это не в ваших компетенциях, то просите помочь тех, кто за это отвечает. Естественно, что технологии нарушаются, поэтому жители города и недовольны, - объяснил Хусаинов.

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