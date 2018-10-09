Жителей Кумертау напугали огромные слизни

СЕГОДНЯ 07:51 2018-10-09T07:52:24+03:00

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Жители Кумертау ужаснулись огромными слизнями, которые облюбовали площадку перед их жилищем.

По информации от горожан, моллюски появились на территории дома по улице Худайбердина, 10.

- Начались дожди, и вот какие питомцы появились у нас на этаже. Это не первый раз! И они огромные, - пожаловался автор снимков в интернете.

Некоторых жителей Кумертау необычная находка, судя по всему, не напугала. Кто-то сравнил моллюска с домашней ахатиной, а один любитель рыбалки заявил, что готов ловить на такого «жильца» дома сомов.