Жителей Кумертау напугали огромные слизни
Моллюски облюбовали подъезд жилого дома
В подъезде многоэтажки в Кумертау появились огромные слизни
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Жители Кумертау ужаснулись огромными слизнями, которые облюбовали площадку перед их жилищем.
По информации от горожан, моллюски появились на территории дома по улице Худайбердина, 10.
- Начались дожди, и вот какие питомцы появились у нас на этаже. Это не первый раз! И они огромные, - пожаловался автор снимков в интернете.
Некоторых жителей Кумертау необычная находка, судя по всему, не напугала. Кто-то сравнил моллюска с домашней ахатиной, а один любитель рыбалки заявил, что готов ловить на такого «жильца» дома сомов.