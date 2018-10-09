2018-10-09T06:56:53+03:00
Общество

В вузах Башкирии снизилось количество новых студентов

Министр образования республики озвучила статистику
Рустем АХУНОВ
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В вузах Башкирии снизилось количество новых студентовВ вузах Башкирии снизилось количество новых студентов
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В 2018 году в высшие учебные заведения Башкирии поступило на 4,8 тысяч студентов меньше, чем в прошлом.

Информацию о состоянии сферы высшего образования министр Гульназ Шафикова озвучила на оперативном совещании в мэрии. Всего в этом году студентами в Башкирии стали 19,2 тысячи жителей и гостей республики. «Бюджетников» оказалось на 500 человек больше.

В этом году увеличились минимальные проходные баллы ЕГЭ для поступления во все городские вузы, за исключением БГМУ.

В 2018 году в высшие учебные заведения республики приняли 852 иностранных студента.

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