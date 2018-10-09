В Башкирии осудили мошенника, укравшего 300 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 06:30 2018-10-09T06:31:12+03:00

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В Башкирии суд приговорил бывшего председателя кооператива «Дуслык строй» к четырем годам заключения.

Напомним, что более 100 обманутых в итоге дольщиков так и не смогли дождаться получения квартир в центре Уфы. Начиналась стройка добротно – рабочие возвели кирпичный каркас здания, и даже успели вставить кое-где оконные рамы. Но, к сожалению, на этом дело и остановилось. Уже после застройщика признали банкротом.

Недостроенное здание, тем временем, облюбовали маргиналы и подростки, ищущие острых ощущений. Именно тут зимой 2018 года нашли тело пропавшей студентки Гузель Газетдиновой.

По версии следствия, в деле обманутых дольщиков были замешаны как минимум двое председателей правления кооператива. Мужчины заключили контракты на продажу 34 «воздушных» квартир и были таковы. Общая сумма ущерба составила 307 миллионов рублей. Одного из жуликов через Интерпол нашли на Кипре.

На днях суд озвучил 66-летнему мужчине приговор – четыре года заключения в колонии общего режима.