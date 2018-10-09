В Башкирии прекращены поиски 30-летней Альбины Дергачевой

СЕГОДНЯ 08:18 2018-10-09T08:18:19+03:00

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В Стерлитамакском районе республики прекратились поиски 30-летней жительницы села Айгулево Альбины Дергачевой. Волонтеры сообщили - найдена, жива. Подробности не уточняются.

Напомним, что молодая женщина вышла из дома вчера, 8 октября, около 12.00 и бесследно исчезла. Обеспокоенные родственники были вынуждены вечером обратиться за помощью в полицию и к волонтерам поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт», ведь Альбина нуждается в медицинской помощи.

К счастью, все завершилось благополучно. Сейчас она дома.