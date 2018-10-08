В Башкирии разыскивают 88-летнюю Хализу Еникееву

СЕГОДНЯ 20:29 2018-10-08T20:29:51+03:00

Пенсионерка страдает потерей памяти и может не помнить свое имя и адрес

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В деревне Интер (Янги Тау), что в Бирском районе республики, родные и близкие разыскивают 88-летнюю Хализу Еникееву, которая ушла днем прогуляться, но назад так и не вернулась. Ситуация осложняется тем, что пенсионерка страдает старческой деменцией и может не помнить свое имя и адрес.

- Мы обыскали все окрестности, заглянули в соседние деревни Бурново и Баженово, но бабушки нигде нет, - рассказала родственница пожилой женщины. – Она нуждается в медицинской помощи и не могла далеко уйти.

Приметы: рост 150 см, телосложение щуплое, волосы короткие седые, отсутствуют зубы.

Если вам что-то известно о местонахождении Хализы Еникеевой, просьба позвонить по телефону 8(917)353-77-08.