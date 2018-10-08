В Уфе упавшее от ветра дерево придавило женщину и ее собаку

СЕГОДНЯ 20:02 2018-10-08T20:02:17+03:00

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Сегодня, 8 октября, в 18.44 в Информационно-диспетчерский центр поступило сообщение, что за остановкой «УГНТУ» упало дерево. Прибывшие спасатели обнаружили, что дерево свалилось прямо на 45-летнюю уфимку, выгуливающую свою собаку в лесопосадке. К счастью, женщина отделалась незначительными ушибами и отказалась от дальнейшей госпитализации, а вот собачке потребовалась помощь ветеринара.

Напомним, что это уже второй за сегодня случай падения деревьев от ураганного ветра. Ранее в той же Черниковке разгулявшаяся стихия сломала старый тополь, который рухнул прямиком на припаркованные рядом автомобили, попутно зацепив случайного прохожего. И хотя мужчине повезло, и он не получил серьезных травм, его отвезли в больницу для обследования. Прибывшие на место происшествия городские службы распилили крону тополя и увезли ее.