2018-10-08T19:16:18+03:00
Происшествия

В Башкирии ураганный ветер снес крышу гимназии и военкомата

Погибших и пострадавших нет
Яна Базекина
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Фото: МЧС по РБФото: МЧС по РБ
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Не зря спасатели предупреждали жителей Башкирии о надвигающемся урагане. Уже сегодня вечером, 8 октября, без крыши остались сразу два строения. Первый инцидент произошел в Бакалинском районе республики, в селе Бакалы. Там шквалистый ветер, чьи порывы достигали 18 метров в секунду, серьезно повредил здание военктмата, сорвав с крыши профнастил общей площадью 30 квадратных метров. Хорошо, хоть стропила и обрешетка остались целыми.

А в Белебее от урагана серьезно пострадала гимназия-интернат №39: штормовой ветер сдул кровлю с крыши, повредив 60% от всей поверхности. Всего в корпусе проживают 50 детей и один взрослый, но никто из них не пострадал.

Как сообщили в пресс-службе республиканского МЧС, на место происшествия немедленно прибыли спасатели и руководства гимназии. К счастью, ЧП никак не повлияло на работу учебного заведения. Аварийно-восстановительные работы запланированы уже на завтра, 9 октября.

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