Жителя Башкирии осудили за торговлю фальшивыми документами

СЕГОДНЯ 07:01 2018-10-10T07:01:27+03:00

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В Дюртюлях перед судом предстал 33-летний местный житель, которого признали виновным в сбыте поддельного официального документа.

Как выяснилось в ходе суда, в октябре 2017 года к подсудимому обратился знакомый, который рассказал, что устроился на работу на крайний Север, и попросил срочно оформить свидетельство о подготовке водителей, дающее право на перевозку опасных грузов. За поддельное свидетельство мошенник попросил 16 тысяч рублей. Вот только фальшивку быстро выявили сотрудники ГИБДД, которые остановили водителя, перевозившего дизельное топливо, на трассе Тюмень – Ханты-Мансийск.

- Благодаря показаниям водителя сотрудникам правоохранительных органов удалось вычислить личность торговца поддельными документами, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры. – Суд приговорил его к шести месяцам ограничения свободы.