2018-10-08T19:10:48+03:00
Происшествия

В Уфе задержали мужчину, который на улице на глазах очевидцев убил любовника жены

Сейчас с ним проводятся следственные действия
Яна Базекина
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Потерпевший скончался от острой кровопотериПотерпевший скончался от острой кровопотери
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Кровавая драма разыгралась вчера вечером, 7 октября, в центре Уфы. Как уже писала ранее «Комсомольская правда - Уфа», ревнивый муж узнал, что его супруга завела себе любовника, увидев их совместное фото в соцсетях, и решил отомстить.

Несмотря на начавшийся бракоразводный процесс, 38-летний мужчина, ранее уже отсидевший 14 лет за убийство, выследил парочку, прогуливающуюся неподалеку от остановки имени округа Галле, уличил удобный момент и всадил нож в грудь конкуренту. 36-летний горе-любовник попытался убежать, но смог лишь перебежать дорогу и рухнул замертво. На крики перепуганной женщины подоспели сотрудники патрульно-постовой службы, которые задержали нападавшего и вызвали скорую помощь. Но потерпевший скончался по пути в больницу от острой кровопотери.

- В настоящее время с подозреваемым проводятся следственные действия с целью восстановления картины произошедшего, в ближайшее время следователем в суд будет направлено ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается, - добавили в пресс-службе республиканского Следственного комитета.

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