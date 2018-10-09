Уфимский аэропорт может получить новое название

СЕГОДНЯ 05:53 2018-10-09T05:53:58+03:00

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Общественная палата Башкирии реализует общероссийский проект «Великие имена», в рамках которого аэропортам присвоят имена знаменитых земляков. В этот список может попасть и уфимский аэропорт. Как сообщает портал UfacityNews.ru, название может измениться у 45 аэропортов, через которые в год проходят 170 млн человек. Выбирать имя того самого знаменитого земляка предлагается непосредственно самим жителям региона.

Так, на выбор жителям Башкирии представят следующие варианты: знаменитый писатель Мустай Карим, национальный герой Салават Юлаев, танцовщик с мировым именем Рудольф Нуреев, великий сказочник Сергей Аксаков, классик-прозаист Сергей Довлатов или оперный бас Фёдор Шаляпин.

– В рамках проекта в каждом аэропорту появится тематическая экспозиция, возможно, мультимедийная, чтобы пассажиры, проходя через аэропорт, узнавали что-то об этом человеке. Это потребует денег. Вовлечена ассоциация аэропортов в нашу работу. Они готовы — частные компании готовы тратить на это деньги, - уточнил секретарь Общественной палаты РФ Валерий Фадеев.