В Уфе найдено тело 67-летнего Венера Даутова
Мужчину разыскивали почти сутки
Фото: ориентировка от "Лизы Алерт"
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Трагедией завершились поиски пропавшего 67-летнего уфимца Венера Даутова. Мужчина ушел из дома вчера, 7 октября, и исчез. Родственники тут же забили тревогу, ведь пенсионер нуждался в медицинской помощи и мог в любой момент почувствовать себя плохо, поэтому обратились в полицию. К поискам присоединились волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».
Спустя сутки поисковики сообщили печальное известие: пожилой мужчина найден погибшим. Причины смерти и где было найдено тело, волонтеры не стали уточнять.