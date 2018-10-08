В Уфе найдено тело 67-летнего Венера Даутова

СЕГОДНЯ 17:47 2018-10-08T17:47:16+03:00

Изменить размер текста: A A

Трагедией завершились поиски пропавшего 67-летнего уфимца Венера Даутова. Мужчина ушел из дома вчера, 7 октября, и исчез. Родственники тут же забили тревогу, ведь пенсионер нуждался в медицинской помощи и мог в любой момент почувствовать себя плохо, поэтому обратились в полицию. К поискам присоединились волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».

Спустя сутки поисковики сообщили печальное известие: пожилой мужчина найден погибшим. Причины смерти и где было найдено тело, волонтеры не стали уточнять.