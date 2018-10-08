В Башкирии при загадочных обстоятельствах пропал 32-летний Ильдар Саетгареев

СЕГОДНЯ 20:57 2018-10-08T20:57:43+03:00

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Вчера, 8 октября, в Туймазах при странных обстоятельствах пропал 32-летний Ильдар Саетгареев. Как рассказала обеспокоенная супруга, около 12.00 мужчина отправился на вокзал, чтобы купить билеты, потом должен был заглянуть в банк, чтобы положить деньги на карту. Билеты Ильдар купил, а вот до банка, как и до дома, так и не дошел. Телефон мужчины сейчас выключен, а сам молодой отец словно сквозь землю провалился.

- Мы накануне с ним разговаривали, все было хорошо, муж никуда не собирался и ни на что не жаловался, - рассказывает Сарвиназ Саетгареева. – Места себе не нахожу, может, случилось что. Дочка тоже переживает, к папе просится. Я уже написала заявление в полицию, жду, когда что-то станет известно.

Приметы: рост 180 см, телосложение среднее, волосы короткие темные, глаза карие.

Особые приметы: на лбу шрам около 1 см., выраженные морщины на носу.

Был одет: синяя куртка, черные джинсы, черные туфли.

Если вам что-то известно о местонахождении Ильдара Саетгареева, просьба обратиться по телефону 8(927)316-12-48.