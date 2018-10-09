Следователи Башкирии проверят факт обнаружения тела 29-летней женщины
Ее нашли под мостом в Салавате
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В минувшие выходные, 6 октября, в Салавате под мостом близ бульвара Космонавтов нашли тело 29-летней местной жительницы.
В следкоме Башкирии прокомментировали, что смерть женщины не несет криминальный характер.
- По данному факту проводится доследственная проверка. Назначена судебно-медицинская экспертиза, по результатам которой установят причину гибели, - сообщили в ведомстве.
Ранее в СМИ писали, что на месте обнаружения тела также найдены презервативы. Но они никакого отношения к делу не имеют.