2018-10-09T09:02:42+03:00
Происшествия

Следователи Башкирии проверят факт обнаружения тела 29-летней женщины

Ее нашли под мостом в Салавате
Эльвина АПАРИНА
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В минувшие выходные, 6 октября, в Салавате под мостом близ бульвара Космонавтов нашли тело 29-летней местной жительницы.

В следкоме Башкирии прокомментировали, что смерть женщины не несет криминальный характер.

- По данному факту проводится доследственная проверка. Назначена судебно-медицинская экспертиза, по результатам которой установят причину гибели, - сообщили в ведомстве.

Ранее в СМИ писали, что на месте обнаружения тела также найдены презервативы. Но они никакого отношения к делу не имеют.

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