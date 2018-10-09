В Уфе в жилом доме обвалился потолок

СЕГОДНЯ 12:24 2018-10-09T12:24:37+03:00

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Шок и ужас испытали сегодня, 8 октября, жители одного из двухэтажных бараков на улице Зенцова, 81а. На голову им неожиданно обвалился потолок, и лишь по счастливой случайности никто не пострадал. Как оказалось, дом на 20 квартир был построен в далеком 1947 году, но до сих пор городские власти не внесли барак в программу расселения аварийного и ветхого жилья, хотя еще в 2015 году дом был признан аварийным, а степень его износа составила более 78%.

И в этот раз, вместо того, чтобы срочно расселять жильцов, пока дом не рассыпался окончательно, сотрудники жилищно-эксплуатационного управления решили попросту заделать дыру в потолке.

- Жильцы просто в шоке и не знают, куда еще им обратиться, чтобы дом, наконец, расселили, - комментирует ситуацию правозащитница Эльза Маулимшина. – Однако дата расселения не определена до сих пор. Теперь одна надежда на СМИ, ведь без общественной огласки дело не сдвинется с мертвой точки.