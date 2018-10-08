2018-10-08T13:55:33+03:00
Общество

В Башкирии объявили штормовое предупреждение из-за шквалистого ветра

Его порывы могут достигать 18 метров в секунду
Яна Базекина
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При усилении ветра не стоит без особой необходимости выходить на улицуПри усилении ветра не стоит без особой необходимости выходить на улицуФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Башкирии главное управление МЧС России объявило штормовое предупреждение в связи с ураганным ветром, чьи порывы могут достигать 18 метров в секунду. Разгул стихии продлится сутки: с 20.00 8 октября до 20.00 9 октября. В целом, в республике будет пасмурно и тепло, а средняя температура воздуха днем составит +8; +13 градусов.

Спасатели напоминают, что во время усиления ветра следует держаться подальше от деревьев, рекламных щитов и линий электропередач, а также не выпускать из дома детей и парковать автомобиль в безопасном месте.

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