В Уфе из-за прорыва трубопровода несколько домов останутся без горячей воды

СЕГОДНЯ 14:36 2018-10-08T14:36:45+03:00

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Сегодня днем, 8 октября, в уфимском Затоне произошла коммунальная авария: на трубопроводе горячего водоснабжения от котельной №38 по адресу ул. Летчиков, 1/3 произошел прорыв, из-за чего пришлось экстренно отключить водопровод. Жилые дома № 25 и 27 по улице Водников и №108 и 123 по улице Чкалова остались без горячей воды.

На место происшествия немедленно выехали сотрудники коммунальных служб, которые стараются устранить все последствия прорыва трубопровода в кратчайшие сроки.

- Ситуация находится на контроле Управления гражданской защиты и администрации Ленинского района, - уточнили в уфимской мэрии. – Приносим свои извинения за причиненные временные неудобства.