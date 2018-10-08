В Уфе разыскивают 67-летнего Венера Даутова

СЕГОДНЯ 15:26 2018-10-08T15:26:57+03:00

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В Уфе родные и близкие разыскивают 67-летнего Венера Даутова, который ушел из дома вчера, 7 октября, и пропал. Ситуация осложняется тем, что пенсионер нуждается в медицинской помощи и в любой момент может почувствовать себя плохо. К поискам подключились волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».

Приметы: рост 160-165 см, телосложение худощавое, волосы короткие, седые, глаза карие.

Был одет: темно-серая вязаная шапка с кожаными «ушами», серая куртка, коричневая рубашка в клетку, горчичного цвета брюки, черные туфли.

Если вам что-то известно о местонахождении мужчины, просьба обратиться к поисковикам по номеру 8(800)700-54-52 или в полицию.