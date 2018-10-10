2018-10-10T06:31:00+03:00
Происшествия

В Башкирии воришка попытался ограбить пивной ларек

Добычей мужчины стали всего лишь две тысячи рублей
Яна Базекина
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Фото: Рустем АХУНОВФото: Рустем АХУНОВ
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8 октября в Стерлитамаке сотрудники Росгвардии предотвратили кражу: около 4 часов утра, патрулируя территорию, они заметили, что в пивном ларьке разбито окно. Когда росгвардейцы подошли поближе, неожиданно из окна выпрыгнул мужчина и попытался убежать. Подозреваемого догнали и задержали: им оказался 46-летний уфимец, ранее уже неоднократно судимый. Выяснилось, что воришку не интересовали ни пенные напитки и снеки, а выручка из кассы. Правда, поживиться злоумышленнику удалось всего двумя тысячами рублей.

- Задержанный передан полиции для дальнейшего разбирательства, - сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Башкирии.

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