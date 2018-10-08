В Башкирии работникам фермы задолжали 1,2 млн по зарплате

СЕГОДНЯ 12:08 2018-10-08T12:08:21+03:00

Изменить размер текста: A A

В Дюртюлях животноводческая ферма задерживала зарплату своим сотрудникам: общая сумма долга к августу превысила 1,2 млн рублей, и работники были вынуждены обратиться с жалобой в прокуратуру.

По данному факту надзорное ведомство возбудило в отношении директора предприятия административное дело, в результате чего он был оштрафован на 10 тысяч рублей. Также прокуратура обязала руководителя организации в кратчайшие сроки выплатить своим сотрудникам заработную плату.

- В настоящее время агрофирма частично рассчиталась с сотрудниками, выплатив им свыше 500 тысяч рублей. Полное исполнение требований прокурора находится на контроле надзорного ведомства, - добавили в пресс-службе республиканской прокуратуры.