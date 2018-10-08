Уфимец похитил оборудование для флюорографии из детской поликлиники

СЕГОДНЯ 16:06 2018-10-08T16:06:19+03:00

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На днях в полицию обратилась рентген-лаборант из уфимской клинической детской больницы и рассказала, что кто-то ночью разбил окно в рентген-кабинете и похитил системный блок и монитор от аппарата для проведения флюорографии. Общая стоимость украденного оборудования превышает 400 тысяч рублей, а значит, около трех тысяч маленьких пациентов не смогут получить необходимое обследование.

Вскоре сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого: им оказался 28-летний уфимец, ранее судимый за аналогичное преступление. Грабитель признался, что украденное оборудование сдал в ломбард, а деньги потратил на собственные нужды.

- По факту кражи возбуждено уголовное дело. Задержанный находится под стражей, - сообщили в пресс-службе МВД по Башкирии. – Похищенное полицейскими было изъято и уже возвращено представителям лечебного учреждения.