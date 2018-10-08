В Башкирии осудят главу сельсовета за служебный подлог

СЕГОДНЯ 11:20 2018-10-08T11:21:14+03:00

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В Башкирии перед судом предстанет 57-летний глава Заимкинского сельсовета, которого обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями и служебном подлоге.

Как выяснилось в ходе следствия, в апреле 2017 года чиновник предоставил жителю Свердловской области поддельную справку, согласно которой в его пользовании находилось около 20 соток земли. Именно этот фиктивный документ стал основанием для регистрации права собственности на землю общей стоимостью в 124 тысячи рублей без ее выкупа.

- Прокуратура района потребовала от сельсовета рассмотреть вопрос об удалении чиновника в отставку в связи с утратой доверия, - добавили в пресс-службе ведомства. – Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле прокуратуры района.