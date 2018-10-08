В Уфе молодая мать обокрала местный супермаркет

СЕГОДНЯ 10:47 2018-10-08T10:47:52+03:00

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Неприятная история произошла на днях в одном из уфимских супермаркетов. В магазин зашла хорошо одетая молодая женщина с коляской и прямиком направилась к витрине с молочными продуктами. Убедившись, что поблизости нет покупателей, женщина начала охапками брать с полок продукты и прятать их в бездонные недра коляски. Когда же место в корзине и откидном верхе коляски закончилось, воровка без зазрения совести начала прятать товар к себе в сумочку. «Отоварившись» молочной продукцией, она проследовала к колбасному отделу, где продолжила набивать карманы, не стесняясь даже покупателей, стоящих рядом. Набрав продуктов, женщина покатила коляску к кассе, где расплатилась только за пару упаковок дешевой зелени.

Вот только воровка не учла одного: по всему периметру супермаркета были установлены видеокамеры, которые зафиксировали все ее ухищрения. До сих пор непонятно, почему женщину не задержали на выходе с поличным, и обратилось ли руководство супермаркета в полицию. А вот сотрудница магазина в соцсетях выложила видео с камер, и написала трогательное сообщение воровке.

- Если этой женщине не стыдно перед своим собственным ребенком, которым прикрывалась, то, может, ей будет стыдно хотя бы перед своими соседями и знакомыми, которые увидят это видео, - пишет возмущенная сотрудница супермаркета. - Одумайся, женщина и пожалей ребенка, ведь ты уже одним магазином на уголовку тянешь, и наверняка это не в первый раз. И воруешь ты явно не для того, чтобы купить еды!