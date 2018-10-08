Синоптики рассказали, какая погода ожидает жителей Башкирии на этой неделе

СЕГОДНЯ 12:58 2018-10-08T12:58:55+03:00

Изменить размер текста: A A

В Башкирии воцарилась осень: дожди, холодные ночи, но еще теплые дни. Синоптики «Башгидрометцентра» спешат обрадовать – подобная погода сохранится до конца этой недели. Например, сегодня, 8 октября в республике ожидаются небольшие дожди, по северу до умеренных. Юго-западный ветер может разбушеваться до 8-16 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит +3; +8 градусов, днем +8; +13. Завтра, 9 октября, погода существенно не изменится, лишь ночью похолодает до 0; +5, а днем до +13 градусов. Сохранится и сильный юго-западный ветер с порывами до 15 метров в секунду.

До конца недели в Башкирии ожидается переменная облачность, умеренные дожди и сильный ветер, который утихнет лишь к выходным. Средняя температура воздуха ночью составит -3;+2, днем +8; +13 градусов.