Жители Башкирии смогут узнавать о своих долгах за капремонт в интернете

СЕГОДНЯ 09:50 2018-10-08T10:03:33+03:00

В базу заносятся должники, не платившие взносы больше двух месяцев

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Теперь жители Башкирии могут узнавать о своих долгах по уплате взносов за капремонт в режиме онлайн. Как сообщает пресс-служба Министерства ЖКХ по Башкирии, на официальном сайте регионального оператора появился сервис «Узнать свою задолженность», где будет представлена вся информация о помещениях, чьи собственники не платили за капремонт больше двух месяцев.

Для этого нужно зайти на сайт, в поисковой строке ввести улицу и номер дома. В сервисе будет указываться размер ежемесячного платежа, сумма основного долга и пени.

— Новый сервис направлен на информирование покупателей помещений, находящихся на территории Башкирии, о долгах на капитальный ремонт, так как согласно Жилищному кодексу России долг перейдет на нового владельца помещения (за исключением задолженности по государственной, республиканской и муниципальной собственности), — рассказали в пресс-службе министерства.

Вся размещенная на сайте информация является ознакомительной, а предоставление справок об отсутствии задолженностей можно получить по адресу: г.Уфа, ул. Бессонова, 2а или направить запрос по почте.