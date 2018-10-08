Жители Башкирии смогут узнавать о своих долгах за капремонт в интернете
Теперь жители Башкирии могут узнавать о своих долгах по уплате взносов за капремонт в режиме онлайн. Как сообщает пресс-служба Министерства ЖКХ по Башкирии, на официальном сайте регионального оператора появился сервис «Узнать свою задолженность», где будет представлена вся информация о помещениях, чьи собственники не платили за капремонт больше двух месяцев.
Для этого нужно зайти на сайт, в поисковой строке ввести улицу и номер дома. В сервисе будет указываться размер ежемесячного платежа, сумма основного долга и пени.
— Новый сервис направлен на информирование покупателей помещений, находящихся на территории Башкирии, о долгах на капитальный ремонт, так как согласно Жилищному кодексу России долг перейдет на нового владельца помещения (за исключением задолженности по государственной, республиканской и муниципальной собственности), — рассказали в пресс-службе министерства.
Вся размещенная на сайте информация является ознакомительной, а предоставление справок об отсутствии задолженностей можно получить по адресу: г.Уфа, ул. Бессонова, 2а или направить запрос по почте.