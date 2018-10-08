2018-10-08T09:26:22+03:00
Происшествия

В Башкирии на сельской дороге перевернулась отечественная легковушка, водитель погиб

Авария произошла в Куюргазинском районе республики
Павел КРАЙНОВ
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Фото: пресс-служба ГИБДД по БашкирииФото: пресс-служба ГИБДД по Башкирии
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В минувшее воскресенье, 7 октября, в Куюргазинском районе Башкирии произошло смертельное ДТП. Как сообщает пресс-служба ГИБДД по Башкирии, 31-летний местный житель, управляя ВАЗ-2110, двигался по сельской дороге Молоканово-Кунакбаево. На 8 километре он внезапно съехал в кювет, от чего «Десятка» перевернулась. В результате ДТП водитель скончался на месте происшествия. Причины аварии предстоит выяснить сотрудникам ГИБДД.

Всего за прошедшие сутки сотрудниками дорожной полиции было выявлено 2100 случаев нарушения ПДД и задержаны 55 нетрезвых водителей, сообщили в ведомстве.

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