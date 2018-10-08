В Башкирии число безработных достигло 18 тысяч человек

СЕГОДНЯ 08:08 2018-10-08T08:08:55+03:00

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По данным службы занятости населения Башкирии, количество официально зарегистрированных безработных достигло 18 тысяч человек. Как отметили в ведомстве, в это же время в прошлом году эта цифра была немного выше – 20,7 тысяч человек.

По данным службы занятости, за прошедшую неделю уровень безработицы сократился на 0,02% и составляет на данный момент 0,91%. К тому же, на данный момент в банке вакансий значатся 45,7 тысяч рабочих мест. В министерстве труда и социальной защиты населения Башкирии отметили, что за 9 месяцев 2018 года наибольшую потребность в рабочих имели предприятия Уфы.