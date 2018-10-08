«Мы не знаем жив ли он»: мама пропавшего 11-летнего Эрнеста Сагитова не оставляет попыток отыскать сына

СЕГОДНЯ 13:12 2018-10-08T13:13:11+03:00

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Жительница села Толбазы Альфия Абдуллина пятый месяц разыскивает своего 11-летнего сына Эрнеста Сагитова. В последний раз мальчика видели 13 июня на сельской улице Макаренко, когда он катался на велосипеде. С тех пор о его судьбе ничего не известно. Женщина уверена: мальчика похитил ее бывший муж, отец Эрнеста Алмаз Сагитов. Об этом она рассказала в беседе с «Комсомольской правдой-Уфа».

- Мы не знаем, где он, даже не знаем, жив ли он! – восклицает Альфия. – Он ведь у меня инвалид, его должны были в больницу положить, на операцию. Если он у отца, то тот всю подготовку к операции нарушил. Куда я только не ходила, чтобы отыскать моего мальчика, только в полицию три заявления писала и никакой реакции! – возмущается она.

По словам безутешной матери, ребенок второй месяц не ходит в школу.

- Я писала письмо в министерство образования. Мне ответили, что Эрнест не числится ни в одной школе Башкирии. Это значит, что его права ущемляются, - подводит итог женщина.

Напомним, мать и отец ребенка ребенка уже восемь лет находятся в разводе. Самое интересное, что пропал и сам мужчина. Его нигде не могут отыскать родные.

Ранее «Комсомольская правда-Уфа» писала о том, что ребенок может находиться в Уфе. Всех, кто видел Эрнеста Сагитова, либо обладает информацией о его местонахождении, просьба связаться с его матерью по телефону: +7 9373380180.