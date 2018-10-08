После обвинений в плагиате министр образования Башкирии удалила свою страницу
После уже второго по счету конфуза за столь короткое время Гульназ Шафикова удалила свою страницу во «Вконтакте», где размещала краденые тексты по психологии.
Напомним, речь идет о публикациях журналистки Елены Садыковой, чьи работы министр опубликовала у себя, выдав за свои, не указав источника.
Елена написала ей сообщение, попросив указать источник, однако никакого ответа не последовало.
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- Гульназ Шафикова прочитала мое сообщение, не ответила и удалила страницу. Жаль, нет у нас диалога с властью. А ведь можно было ответить, выразить свое мнение. Всё могло закончиться иначе, позитивно даже. Почему-то я - студентка, кстати, в данный момент, мне еще диплом получать в сфере, где она управляет - не боюсь высказываться. А тут..., - пишет журналистка в социальных сетях.
Ее тексты были «украдены» чиновницей из телеграм-канала «Заметки психолога».
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Напомним, 23 сентября, на официальных страничках министра образования Башкирии Гульназ Шафиковой в Инстаграм и Вконтакте появилась любопытная публикация. Чиновница написала хвалебный пост в честь Санкт-Петербурга, куда прибыла вместе с другими представителями от республики на подведение итогов конкурса «Учитель года-2018». Короткая запись вызвала бурю негодования в социальных сетях, поскольку министр допустила две ошибки в трех предложениях.
— Питер навивает романтическое настроение. Все собираются здесь, чтобы быть на открытие всероссийского конкурса «Учитель года — 2018». Удачи нам всем! - написала министр образования Башкирии. (Орфография и пунктуация автора сохранены - Прим. ред.), - написала Гульназ.
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