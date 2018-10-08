После обвинений в плагиате министр образования Башкирии удалила свою страницу

СЕГОДНЯ 07:19 2018-10-08T07:19:22+03:00

На сообщения реального автора текста она решила не отвечать

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После уже второго по счету конфуза за столь короткое время Гульназ Шафикова удалила свою страницу во «Вконтакте», где размещала краденые тексты по психологии.

Напомним, речь идет о публикациях журналистки Елены Садыковой, чьи работы министр опубликовала у себя, выдав за свои, не указав источника.

Елена написала ей сообщение, попросив указать источник, однако никакого ответа не последовало.

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- Гульназ Шафикова прочитала мое сообщение, не ответила и удалила страницу. Жаль, нет у нас диалога с властью. А ведь можно было ответить, выразить свое мнение. Всё могло закончиться иначе, позитивно даже. Почему-то я - студентка, кстати, в данный момент, мне еще диплом получать в сфере, где она управляет - не боюсь высказываться. А тут..., - пишет журналистка в социальных сетях.

Ее тексты были «украдены» чиновницей из телеграм-канала «Заметки психолога».

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Напомним, 23 сентября, на официальных страничках министра образования Башкирии Гульназ Шафиковой в Инстаграм и Вконтакте появилась любопытная публикация. Чиновница написала хвалебный пост в честь Санкт-Петербурга, куда прибыла вместе с другими представителями от республики на подведение итогов конкурса «Учитель года-2018». Короткая запись вызвала бурю негодования в социальных сетях, поскольку министр допустила две ошибки в трех предложениях.

— Питер навивает романтическое настроение. Все собираются здесь, чтобы быть на открытие всероссийского конкурса «Учитель года — 2018». Удачи нам всем! - написала министр образования Башкирии. (Орфография и пунктуация автора сохранены - Прим. ред.), - написала Гульназ.

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